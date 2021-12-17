В МИД Украины прокомментировали предложения РФ по безопасности

Спикер украинского МИД Олег Николенко прокомментировал предложения РФ по обеспечению европейской безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Николенко от имени внешнеполитического ведомства заявил, что решение о вступлении страны в НАТО имеют право Украина и военный альянс.

Ранее Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал предложения РФ по безопасности в Европе.