В МИД Украины попытались опровергнуть данные о возможной провокации

Представитель МИД Украины Олег Николенко попытался опровергнуть на своей странице в Twitter данные о возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных материалов.

В МИД предупредили о возможной провокации Киева с радиоактивными материалами у Приднестровья

По его словам, утверждение России о том, что Украина получила радиоактивные материалы для «провокации», являются «фальшивкой». Николенко указал, что Украина строго придерживается нераспространения ядерного оружия.

Ранее в российском МИД заявили, что порты Одессы и Черноморска, задействованные в «зерновой сделке» могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину. На этом фоне старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал НСН, что применение Украиной ядерного оружия втянет мир в глобальный ядерный конфликт, поэтому все разговоры об этом — не более, чем провокация.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
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