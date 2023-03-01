В МИД Украины попытались опровергнуть данные о возможной провокации

По его словам, утверждение России о том, что Украина получила радиоактивные материалы для «провокации», являются «фальшивкой». Николенко указал, что Украина строго придерживается нераспространения ядерного оружия.

Ранее в российском МИД заявили, что порты Одессы и Черноморска, задействованные в «зерновой сделке» могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину. На этом фоне старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал НСН, что применение Украиной ядерного оружия втянет мир в глобальный ядерный конфликт, поэтому все разговоры об этом — не более, чем провокация.

