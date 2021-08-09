В МИД Украины назвали темы встречи Зеленского и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден во время встречи в Вашингтоне обсудят политику, безопасность и экономику. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
«Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться», — рассказал министр.
Кроме того, Кулеба анонсировал обсуждение экономических вопросов, подчеркнув, что Украина «не скрывает, что хочет видеть больше американских денег в украинской экономике», сообщает RT.
Глава украинского МИД добавил, что по итогам встречи Зеленский и Байден подпишут ряд совместных документов.
Переговоры украинского лидера с президентом США запланированы на 30 августа. Встреча будет посвящена поддержке Белым домом деятельности Зеленского по вопросам коррупции, а также реализации основанных на ценностях демократии реформ, напоминает Ura.ru.
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