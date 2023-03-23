В МИД ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС
Российский лидер Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС вопреки ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщила интернет-газета TimesLive.
Однако Пандор отметила, что подобная ситуация ставит под сомнение справедливость МУС. Дипломат отметила, что не раз ранее подчеркивала двойные стандарты в мировых проблемах. По ее словам, есть много различных государств, которые втянуты в мировые конфликты, однако МУС не проявлял заинтересованность ни одним из них.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР сможет обеспечить возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС.
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