В МИД ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС

Российский лидер Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС вопреки ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщила интернет-газета TimesLive.

Доцент МГИМО оценил вероятность ареста Путина в ЮАР

Однако Пандор отметила, что подобная ситуация ставит под сомнение справедливость МУС. Дипломат отметила, что не раз ранее подчеркивала двойные стандарты в мировых проблемах. По ее словам, есть много различных государств, которые втянуты в мировые конфликты, однако МУС не проявлял заинтересованность ни одним из них.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР сможет обеспечить возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДВладимир ПутинЮАРБрикс

Горячие новости

Все новости

партнеры