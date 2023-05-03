В МИД Турции заявили об отсутствии гарантий продления зерновой сделки
Гарантий по продлению зерновой сделки пока нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
По словам главы турецкого МИД, Анкара убеждает обе стороны соглашения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «поднимает ряд вопросов» во время контактов с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Абсолютных гарантий [продления сделки] нет, но ведется активная работа. Я надеюсь на получение позитивных результатов», — указал Чавушоглу.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что представители Анкары, Москвы и Киева проведут встречу по зерновой сделке 5 мая в Стамбуле, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН». При этом в МИД России указали, что этот вопрос пока не согласован.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- СМИ: При стрельбе в школе в Белграде погибли восемь человек
- В МИД Турции заявили об отсутствии гарантий продления зерновой сделки
- Юноша и девушка задержаны за убийство школьницы под Петербургом
- СМИ: ВСУ перебросили тысячи бойцов под Одессу для провокации против Приднестровья
- Подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа задержаны в Москве
- В школе в Белграде подросток открыл стрельбу по сверстникам
- Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с 2011 года
- Суд в Крыму арестовал группу диверсантов военной разведки Украины. Видео
- ФСБ зафиксировала увеличение числа поездок из Литвы и Польши в Россию
- СМИ: Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае произошел из-за падения беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru