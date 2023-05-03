В МИД Турции заявили об отсутствии гарантий продления зерновой сделки

По словам главы турецкого МИД, Анкара убеждает обе стороны соглашения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «поднимает ряд вопросов» во время контактов с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Абсолютных гарантий [продления сделки] нет, но ведется активная работа. Я надеюсь на получение позитивных результатов», — указал Чавушоглу.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что представители Анкары, Москвы и Киева проведут встречу по зерновой сделке 5 мая в Стамбуле, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН». При этом в МИД России указали, что этот вопрос пока не согласован.

