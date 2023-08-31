В МИД Турции назвали цель переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым — это подготовка к предстоящей встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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По словам турецкого дипломата, в ходе встречи с его российским коллегой будут затронуты вопросы установления справедливого мира на Украине путем переговоров и возобновления зерновой сделки.

Ранее министр иностранных дел России Дмитрий Кулеба заявил, что грядущая встреча Путина и Эрдогана — последний шанс для зерновой сделки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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