В МИД Турции назвали цель переговоров с Лавровым

По словам турецкого дипломата, в ходе встречи с его российским коллегой будут затронуты вопросы установления справедливого мира на Украине путем переговоров и возобновления зерновой сделки.

Ранее министр иностранных дел России Дмитрий Кулеба заявил, что грядущая встреча Путина и Эрдогана — последний шанс для зерновой сделки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

