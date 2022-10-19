В МИД Швеции заявили, что новое правительство продолжит поддерживать Украину

По его словам, есть еще ряд сфер, в которых внешняя политика не претерпит изменений. Также Биллстрем отметил, что страна будет поддерживать Украину с политической, экономической и военной точки зрения.

Ранее сообщалось, что Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

