В МИД Швеции заявили, что новое правительство продолжит поддерживать Украину

Новое правительство Швеции продолжит курс на вступление в Североатлантический альянс и поддержку Украины. Об этом заявил новый министр иностранных дел страны Тобиас Биллстрем в интервью Шведскому радио.

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По его словам, есть еще ряд сфер, в которых внешняя политика не претерпит изменений. Также Биллстрем отметил, что страна будет поддерживать Украину с политической, экономической и военной точки зрения.

Ранее сообщалось, что Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ШвецияУкраина
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