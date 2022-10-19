В МИД Швеции заявили, что новое правительство продолжит поддерживать Украину
Новое правительство Швеции продолжит курс на вступление в Североатлантический альянс и поддержку Украины. Об этом заявил новый министр иностранных дел страны Тобиас Биллстрем в интервью Шведскому радио.
По его словам, есть еще ряд сфер, в которых внешняя политика не претерпит изменений. Также Биллстрем отметил, что страна будет поддерживать Украину с политической, экономической и военной точки зрения.
Ранее сообщалось, что Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- Патрушев: Около пяти миллионов жителей Донбасса прибыли в Россию
- Патрушев: на Совбезе РФ рассматривались вопросы глобального миграционного кризиса
- МИД РФ откроет новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки
- Минцифры объявило о запуске маркетплейса российского ПО
- Памятник «Жертвам голодомора» демонтировали в Мариуполе
- Путин заявил о создании в правительстве координационного совета по спецоперации
- В Госдуме ответили на вопрос о вывозе жителей из новых российских субъектов
- Территориальная оборона появится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
- Хинштейн призвал нанести удары по IT-инфраструктуре Украины
- Власти Херсона считают, что военное положение упростит решение боевых задач
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru