В МИД России заявили, что Москва пока не планирует вводить войска в ЛНР и ДНР

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что подписанные с самопровозглашёнными Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народными респуликами соглашения предусматривают, в случае необходимости, оказание им военной помощи со стороны России, сообщает «Интерфакс».

Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

Он подчеркнул, что Москва пока не планирует вводить войска на территории республик Донбасса и призвал не спекулировать на этой теме.

«Пока никто не собирается ничего никуда вводить. Если будет угроза, тогда мы окажем содействие», - заключил Руденко.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооружённые силы Украины переместили в район Мариуполя танки и РСЗО «Град», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны РФ
ТЕГИ:МИД РФРоссияЛНРДНРРоссийская Армия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры