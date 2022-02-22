В МИД России заявили, что Москва пока не планирует вводить войска в ЛНР и ДНР

Он подчеркнул, что Москва пока не планирует вводить войска на территории республик Донбасса и призвал не спекулировать на этой теме.

«Пока никто не собирается ничего никуда вводить. Если будет угроза, тогда мы окажем содействие», - заключил Руденко.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооружённые силы Украины переместили в район Мариуполя танки и РСЗО «Град», сообщает RT.