В МИД России заявили, что Москва пока не планирует вводить войска в ЛНР и ДНР
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что подписанные с самопровозглашёнными Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народными респуликами соглашения предусматривают, в случае необходимости, оказание им военной помощи со стороны России, сообщает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что Москва пока не планирует вводить войска на территории республик Донбасса и призвал не спекулировать на этой теме.
«Пока никто не собирается ничего никуда вводить. Если будет угроза, тогда мы окажем содействие», - заключил Руденко.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооружённые силы Украины переместили в район Мариуполя танки и РСЗО «Град», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- «Жизнь без воды и света»: глава ЛНР о подписании договора с Россией
- Попова не исключила смягчение ковидных ограничений
- Российские гимнастки не выступят на этапе Гран-при в Киеве
- Медведев предрек Европе газ по две тысячи евро за тысячу кубов
- Норвегия заявила, что продолжит прагматичное сотрудничество с Россией
- Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля
- Рада призывает Россию отозвать признание ЛНР и ДНР
- Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР может потребоваться военная помощь России
- Великобритания объявила о заморозке активов банка «Россия»
- Польский министр выступил за перенос стыкового матча с Россией на нейтральное поле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru