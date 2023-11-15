В МИД России выразили надежду, что Финляндия не перекроет границу с Россией

Россия надеется, что Финляндия откажется от планов по закрытию российско-финской границы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило агентство РИА Новости.

СМИ: велосипедистов из РФ не пускают в Финляндию из-за беженцев

Дипломат выразила надежду на то, что в Хельсинки возобладает здравый смысл и финское правительство не станет воплощать в жизнь «деструктивные идеи».

Напомним, глава правительства Финляндии Петтери Орпо допустил, что Хельсинки закроет отдельные или все КПП на российско-финской границе из-за ситуации с нелегальными ближневосточными мигрантами.

Ранее Пограничная служба Финляндии объявила, что на российско-финской границе близ города Светогорска завершено строительство тестового участка забора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФГраницаРоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры