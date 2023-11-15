В МИД России выразили надежду, что Финляндия не перекроет границу с Россией
Россия надеется, что Финляндия откажется от планов по закрытию российско-финской границы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило агентство РИА Новости.
Дипломат выразила надежду на то, что в Хельсинки возобладает здравый смысл и финское правительство не станет воплощать в жизнь «деструктивные идеи».
Напомним, глава правительства Финляндии Петтери Орпо допустил, что Хельсинки закроет отдельные или все КПП на российско-финской границе из-за ситуации с нелегальными ближневосточными мигрантами.
Ранее Пограничная служба Финляндии объявила, что на российско-финской границе близ города Светогорска завершено строительство тестового участка забора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru