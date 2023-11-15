В МИД России выразили надежду, что Финляндия не перекроет границу с Россией

Дипломат выразила надежду на то, что в Хельсинки возобладает здравый смысл и финское правительство не станет воплощать в жизнь «деструктивные идеи».

Напомним, глава правительства Финляндии Петтери Орпо допустил, что Хельсинки закроет отдельные или все КПП на российско-финской границе из-за ситуации с нелегальными ближневосточными мигрантами.

Ранее Пограничная служба Финляндии объявила, что на российско-финской границе близ города Светогорска завершено строительство тестового участка забора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

