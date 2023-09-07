В МИД России призвали Армению проводить учения с партнерами по ОДКБ
7 сентября 202310:25
Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя грядущие военные учения Армении и США, призвал Ереван проводить учения с партнерами по ОДКБ. Слова дипломата приводит РИА Новости.
«Мы исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз», - сказал Рябков.
Он добавил, что Москва озабочена ситуацией вокруг армяно-американских учений, о чем правительство европейской страны было проинформировано.
Ранее Армения отозвала постпреда страны в ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru