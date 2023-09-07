В МИД России призвали Армению проводить учения с партнерами по ОДКБ

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя грядущие военные учения Армении и США, призвал Ереван проводить учения с партнерами по ОДКБ. Слова дипломата приводит РИА Новости.

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«Мы исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз», - сказал Рябков.

Он добавил, что Москва озабочена ситуацией вокруг армяно-американских учений, о чем правительство европейской страны было проинформировано.

Ранее Армения отозвала постпреда страны в ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МИД РФАрменияОДКБ

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