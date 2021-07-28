В МИД России оценили встречу с США по стратегической стабильности

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности прошли в деловой атмосфере, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Говоря о настроении встречи, я бы назвал ее очень приземленной, очень деловой, очень сфокусированной, осознанной и здравой», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что одной из главных тем встречи стали способы преодоления кризиса в сфере контроля над вооружениями, однако стороны не смогли отработать возможности решения этого вопроса.

«Этот вопрос слишком долго был лишен внимания, и мы сейчас находимся только в самом начале процесса обмена мнениями о том, что именно делать и как продолжать нашу работу», — подчеркнул Рябков.

По мнению замминистра, США выразили готовность к конструктивному диалогу с Россией, и переговоры продемонстрировали потенциал для сближения позиций двух стран.

В среду состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых стороны обсудили перспективы контроля над ядерными вооружениями. В Госдепартаменте США назвали дискуссии «профессиональными и предметными». Стороны договорились провести новые консультации по стратегической стабильности в конце сентября.

