В МИД России оценили встречу с США по стратегической стабильности
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности прошли в деловой атмосфере, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Говоря о настроении встречи, я бы назвал ее очень приземленной, очень деловой, очень сфокусированной, осознанной и здравой», — приводит слова Рябкова ТАСС.
Замглавы МИД отметил, что одной из главных тем встречи стали способы преодоления кризиса в сфере контроля над вооружениями, однако стороны не смогли отработать возможности решения этого вопроса.
«Этот вопрос слишком долго был лишен внимания, и мы сейчас находимся только в самом начале процесса обмена мнениями о том, что именно делать и как продолжать нашу работу», — подчеркнул Рябков.
По мнению замминистра, США выразили готовность к конструктивному диалогу с Россией, и переговоры продемонстрировали потенциал для сближения позиций двух стран.
В среду состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых стороны обсудили перспективы контроля над ядерными вооружениями. В Госдепартаменте США назвали дискуссии «профессиональными и предметными». Стороны договорились провести новые консультации по стратегической стабильности в конце сентября.
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