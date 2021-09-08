В МИД России обеспокоены прогрессом по иранской ядерной программе

Россия встревожена ситуацией с сотрудничеством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана, ряд вопросов по которому остается нерешенным. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Не могу не сказать, что мы, конечно, встревожены и озабочены тем, что нет прогресса в плане нормализации ситуации в части сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном, целый ряд аспектов остается в подвешенном состоянии»,— рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Замглавы МИД призвал Иран «проявить должное понимание» необходимости дополнительных усилий в этом вопросе.

Кроме того, Рябков отметил, что иранская ядерная программа развивается. Однако действия Ирана в этой сфере обратимы, и с помощью переговоров удастся вернуться к «фабричным настройкам» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Рябков обсудит касающиеся ядерной программы вопросы в среду в ходе встречи со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.

