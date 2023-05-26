В МИД России назвали позицию КНР по украинскому конфликту объективной

В МИД РФ заявили, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу, продвигая мирные переговоры.

В ведомстве утверждают, что в этом у КНР и Евросоюза есть согласие.

Ранее Wall Street Journal сообщило, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе поездки по Европе призвал добиться немедленного прекращения боевых действий на Украине. Западные чиновники, на которых ссылается издание, утверждает, что также он призывает сохранить за Россией её новые регионы. Один из источников добавил, что спецпредставителю КНР дали понять, что заморозка конфликта не интересует международное сообщество и России следует вывести свои войска с территории Украины.

Новость дополняется.

