В МИД РФ выразили надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане

Российские власти внимательно следят за событиями в Казахстане, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В Кремле ответили на вопрос о помощи Казахстану из-за массовых протестов

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что в России выступают за мирное решение всех вопросов «в рамках конституционно-правового поля».

В министерстве отметили, что с проблемами следует разбираться путём диалога, а не «с помощью уличных беспорядков и нарушение законов».

«Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества, братские, человеческие контакты», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему небезразлична судьба Казахстана, и призвал казахский народ не разрушать государство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБеспорядкиКазахстанМИД РФ
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