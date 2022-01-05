В МИД РФ выразили надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что в России выступают за мирное решение всех вопросов «в рамках конституционно-правового поля».

В министерстве отметили, что с проблемами следует разбираться путём диалога, а не «с помощью уличных беспорядков и нарушение законов».



«Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества, братские, человеческие контакты», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему небезразлична судьба Казахстана, и призвал казахский народ не разрушать государство.

