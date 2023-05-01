В МИД РФ рассказали, из-за чего могут пострадать россияне
У Москвы есть право пойти по пути разрыва дипломатических отношений с Польшей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, при этом могли бы пострадать россияне. Дипломат указала, что российские власти имеют права на такой шаг. Однако разрыв дипотношений приведет к тому, что очень многие аспекты работы будут заблокированы.
Захарова указала, что Польша на протяжении десятилетий занимается провокациями.
Ранее посол сообщил о скором возобновлении работы российской школы в Варшаве, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru