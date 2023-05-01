В МИД РФ рассказали, из-за чего могут пострадать россияне

У Москвы есть право пойти по пути разрыва дипломатических отношений с Польшей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марию Захарову.

Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей

По ее словам, при этом могли бы пострадать россияне. Дипломат указала, что российские власти имеют права на такой шаг. Однако разрыв дипотношений приведет к тому, что очень многие аспекты работы будут заблокированы.

Захарова указала, что Польша на протяжении десятилетий занимается провокациями.

Ранее посол сообщил о скором возобновлении работы российской школы в Варшаве, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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