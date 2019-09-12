В МИД РФ прокомментировали планы Нетаньяху по аннексии Иорданской долины

В российском МИД негативно оценили заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его планах распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В МИД отметили, что реализация этих намерений израильского руководства повлечет эскалацию напряженности в регионе и подорвет надежду на мир между Израилем и соседними арабскими странами.