В МИД РФ прокомментировали планы Нетаньяху по аннексии Иорданской долины

12 сентября00:34

В российском МИД негативно оценили заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его планах распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В МИД отметили, что реализация этих намерений израильского руководства повлечет эскалацию напряженности в регионе и подорвет надежду на мир между Израилем и соседними арабскими странами.

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В российском ведомстве выразили уверенность, что единственный надежный способ разрешения всех противоречий – это диалог между Израилем и Палестиной на основе международного права.

Накануне Нетаньяху заявил, что распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря при условии победы на выборах парламента, которые пройдут 17 сентября.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:МИД РФИзраильНетаньяху