В МИД РФ прокомментировали акцию у посольства РФ в Токио
В МИД РФ заявили, что акция в связи с годовщиной начала советско-японской войны у посольства РФ в Токио прошла при попустительстве властей Японии. Соответствующий комментарий дал замглавы Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.
Он назвал акцию провокационной и указал на нежелание Японии извлекать уроки из истории и «дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны». Лахонина отметил, что такая позиция Японии вызывает озабоченность.
Советско-японская война началась 9 августа 1945 года. 2 сентября того же года был подписан акт о капитуляции Японии, что также стало датой окончания Второй Мировой войны.
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