В МИД РФ прокомментировали акцию у посольства РФ в Токио

Он назвал акцию провокационной и указал на нежелание Японии извлекать уроки из истории и «дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны». Лахонина отметил, что такая позиция Японии вызывает озабоченность.

Советско-японская война началась 9 августа 1945 года. 2 сентября того же года был подписан акт о капитуляции Японии, что также стало датой окончания Второй Мировой войны.