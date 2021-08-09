В МИД РФ прокомментировали акцию у посольства РФ в Токио

В МИД РФ заявили, что акция в связи с годовщиной начала советско-японской войны у посольства РФ в Токио прошла при попустительстве властей Японии. Соответствующий комментарий дал замглавы Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

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Он назвал акцию провокационной и указал на нежелание Японии извлекать уроки из истории и «дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны». Лахонина отметил, что такая позиция Японии вызывает озабоченность.

Советско-японская война началась 9 августа 1945 года. 2 сентября того же года был подписан акт о капитуляции Японии, что также стало датой окончания Второй Мировой войны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияМИД РФ
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