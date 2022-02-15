В МИД РФ призвали ОБСЕ обратить внимание на действия «покровителей» Украины
В МИД РФ заявили, что партнерам в рамках ОБСЕ стоит сконцентрировать свое внимание на действиях Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
В российском МИД также отметили, что не только действия Украины, но и ее «покровителей» создают военную опасность.
В международном ведомстве также подчеркнули, что Россия не ведет особой военной деятельности, о которое необходимо сообщать в рамках Венского договора.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расширение НАТО не стоит на повестке дня.
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