В МИД РФ призвали ОБСЕ обратить внимание на действия «покровителей» Украины

В МИД РФ заявили, что партнерам в рамках ОБСЕ стоит сконцентрировать свое внимание на действиях Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД КНР: Санкции против России не помогут решить украинский вопрос

В российском МИД также отметили, что не только действия Украины, но и ее «покровителей» создают военную опасность.

В международном ведомстве также подчеркнули, что Россия не ведет особой военной деятельности, о которое необходимо сообщать в рамках Венского договора.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расширение НАТО не стоит на повестке дня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОБСЕМИД РФ
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