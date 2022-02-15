В МИД РФ призвали ОБСЕ обратить внимание на действия «покровителей» Украины

В российском МИД также отметили, что не только действия Украины, но и ее «покровителей» создают военную опасность.

В международном ведомстве также подчеркнули, что Россия не ведет особой военной деятельности, о которое необходимо сообщать в рамках Венского договора.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расширение НАТО не стоит на повестке дня.

