В МИД РФ отреагировали на предупреждение американского посольства о терактах

Министерство иностранных дел России отреагировало на предупреждение посольства США, которое сообщило о готовящихся терактах.

Американское посольство предупредило об угрозе терактов в России

Как следует из заявления ведомства, каких-либо подтверждений заявлениям американской стороны нет. «Вызывает глубокое недоумение неуемное желание Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку, вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам», – говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на «ответственное и профессиональное отношение» дипломатов США к своим служебным обязанностям.

Ранее американское посольство в РФ со ссылкой на неназванные СМИ сообщило о рисках атак в местах массового скопления людей. Под угрозой якобы оказались Москва, Санкт-Петербург, районы вдоль границы с Украиной.

Американцы после предупреждения посольства США в Москве о возможных терактах в России потребовали предоставить надежные источники информации, на основе которых дипмиссия сделала подобные выводы.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТерактыСШАМИД РФ
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