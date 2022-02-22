В МИД РФ отреагировали на предупреждение американского посольства о терактах
Министерство иностранных дел России отреагировало на предупреждение посольства США, которое сообщило о готовящихся терактах.
Как следует из заявления ведомства, каких-либо подтверждений заявлениям американской стороны нет. «Вызывает глубокое недоумение неуемное желание Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку, вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам», – говорится в сообщении МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на «ответственное и профессиональное отношение» дипломатов США к своим служебным обязанностям.
Ранее американское посольство в РФ со ссылкой на неназванные СМИ сообщило о рисках атак в местах массового скопления людей. Под угрозой якобы оказались Москва, Санкт-Петербург, районы вдоль границы с Украиной.
Американцы после предупреждения посольства США в Москве о возможных терактах в России потребовали предоставить надежные источники информации, на основе которых дипмиссия сделала подобные выводы.
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