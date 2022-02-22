В МИД РФ отреагировали на предупреждение американского посольства о терактах

Как следует из заявления ведомства, каких-либо подтверждений заявлениям американской стороны нет. «Вызывает глубокое недоумение неуемное желание Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку, вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам», – говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на «ответственное и профессиональное отношение» дипломатов США к своим служебным обязанностям.

Ранее американское посольство в РФ со ссылкой на неназванные СМИ сообщило о рисках атак в местах массового скопления людей. Под угрозой якобы оказались Москва, Санкт-Петербург, районы вдоль границы с Украиной.

Американцы после предупреждения посольства США в Москве о возможных терактах в России потребовали предоставить надежные источники информации, на основе которых дипмиссия сделала подобные выводы.

