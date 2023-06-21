В МИД РФ назвали условие начала переговоров с США по контролю над вооружениями

По словам Рябкова, Москва видит в таких предложениях желание Вашингтона с позиции силы навязать свои схемы, которые бы ограничивались исключительно ядерными аспектами, а во всем остальном закрепляли бы американское доминирование в других сферах вооружений.

Дипломат отметил, что США не заинтересованы в равноправном диалоге, который бы учитывал и позицию России.

«Контроль над вооружениями не существует в вакууме», - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова Джейка Салливана о позиции США по системе безопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

