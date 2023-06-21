В МИД РФ назвали условие начала переговоров с США по контролю над вооружениями
Москва согласится вести переговоры с Вашингтоном по контролю над вооружениями, в том случае, если Запад пересмотрит свою антироссийскую политику. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РБК. Так он, прокомментировал слова советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана о готовности США обсуждать с Россией контроль над вооружениями невзирая на взаимные противоречия и без каких-либо предварительных условий.
По словам Рябкова, Москва видит в таких предложениях желание Вашингтона с позиции силы навязать свои схемы, которые бы ограничивались исключительно ядерными аспектами, а во всем остальном закрепляли бы американское доминирование в других сферах вооружений.
Дипломат отметил, что США не заинтересованы в равноправном диалоге, который бы учитывал и позицию России.
«Контроль над вооружениями не существует в вакууме», - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова Джейка Салливана о позиции США по системе безопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru