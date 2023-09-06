В МИД РФ назвали фантазиями заявления о членстве Армении в НАТО
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал заявления из Брюсселя о необходимости вступления Армении в Североатлантический альянс. Слова дипломата приводит ТАСС.
Заявления о присоединении Армении к НАТО Грушко назвал «большими фантазиями». Он напомнил, что республика является членом ОДКБ.
Замглавы МИД отметил, что Россия и Армения останутся союзниками и продолжат укреплять военное и политическое сотрудничество.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибкой зависимость республики от России в сфере безопасности, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru