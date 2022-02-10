В МИД призвали США строить диалог с Россией на взаимном уважении интересов

По его словам, результативное взаимодействие невозможно через диктат и желание обеспечить свою безопасность за счет безопасности другого.

Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог, а на публичной арене они прикрываются российским вторжением на Украину.



