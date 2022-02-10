В МИД призвали США строить диалог с Россией на взаимном уважении интересов

России и США нужно продолжать диалог, но он должен строиться на основе учета и уважения взаимных интересов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во время выступления в Дипломатической академии.

СМИ: В США рассматривают возможность антироссийских санкций «за кибератаки на Украину»

По его словам, результативное взаимодействие невозможно через диктат и желание обеспечить свою безопасность за счет безопасности другого.

Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог, а на публичной арене они прикрываются российским вторжением на Украину.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры