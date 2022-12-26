В МИД отказались называть сроки завершения конфликта вокруг Украины
Конфликт вокруг Украины принял затяжной характер, любые прогнозы о сроках его завершения сейчас несостоятельны, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Галузина.
«Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер», — сообщил дипломат.
Он отметил, что Москва не отвергает варианта политического урегулирования конфликта вокруг Украины, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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