В МИД отказались называть сроки завершения конфликта вокруг Украины

Конфликт вокруг Украины принял затяжной характер, любые прогнозы о сроках его завершения сейчас несостоятельны, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Галузина.

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«Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер», — сообщил дипломат.

Он отметил, что Москва не отвергает варианта политического урегулирования конфликта вокруг Украины, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМИД РФ
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