В МИД не удивились обвинениям США в утечке ответа по гарантиям безопасности

Ранее испанская газета El Pais опубликовала материал, в котором раскрыла содержание ответа Вашингтона и НАТО по российским гарантиям безопасности, который американская сторона просила не обнародовать. После публикации в США заявили, что за утечкой ответов стоит Москва. В частности, такое мнение высказала замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд, пишет RT.

«Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несёт ответственность», — отметил Грушко.

