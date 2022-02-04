В МИД не удивились обвинениям США в утечке ответа по гарантиям безопасности
Россия не удивлена перекладыванием ответственности на страну за утечку в СМИ ответа США на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости.
Ранее испанская газета El Pais опубликовала материал, в котором раскрыла содержание ответа Вашингтона и НАТО по российским гарантиям безопасности, который американская сторона просила не обнародовать. После публикации в США заявили, что за утечкой ответов стоит Москва. В частности, такое мнение высказала замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд, пишет RT.
«Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несёт ответственность», — отметил Грушко.
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