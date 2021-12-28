В МИД ФРГ заявили о геостратегической роли «Северного потока-2»

«Последние несколько лет, даже учитывая различное восприятие в Европе, ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2"», — заявила глава МИД.

Бербок также выразила схожее мнение с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который ранее заявлял, что газопровод — коммерческий проект, процесс его сертификации не связан с политикой и носит административный характер. По словам главы МИД, Федеральное сетевое агентство проверяет «Северный поток-2» на соответствие европейскому законодательству.

«Олаф Шольц и я использовали разные слова, чтобы описать эту ситуацию», - подчеркнула Бербок.

Кроме того, министр напомнила о имеющем силу соглашении Германии и США по газопроводу, в котором отмечается, что энергоресурсы не могут быть использованы в качестве оружия и «это имело бы значительные последствия».

Ранее СМИ сообщили о возможном расколе в коалиционном правительстве Германии из-за «Северного потока-2». Входящие в коалицию «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) расходятся во мнениях относительно российского проекта, и газопровод даже не упомянут в соглашении партий, пишет «Свободная пресса».

