В МИД ФРГ заявили о геостратегической роли «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» играет геостратегическую роль и является не просто частным экономическим проектом. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью агентству DPA.
«Последние несколько лет, даже учитывая различное восприятие в Европе, ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2"», — заявила глава МИД.
Бербок также выразила схожее мнение с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который ранее заявлял, что газопровод — коммерческий проект, процесс его сертификации не связан с политикой и носит административный характер. По словам главы МИД, Федеральное сетевое агентство проверяет «Северный поток-2» на соответствие европейскому законодательству.
«Олаф Шольц и я использовали разные слова, чтобы описать эту ситуацию», - подчеркнула Бербок.
Кроме того, министр напомнила о имеющем силу соглашении Германии и США по газопроводу, в котором отмечается, что энергоресурсы не могут быть использованы в качестве оружия и «это имело бы значительные последствия».
Ранее СМИ сообщили о возможном расколе в коалиционном правительстве Германии из-за «Северного потока-2». Входящие в коалицию «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) расходятся во мнениях относительно российского проекта, и газопровод даже не упомянут в соглашении партий, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- Экономист допустил инфляцию до 12% по итогам 2022 года
- Режиссер «Игры в кальмара» задумал снять третий сезон сериала
- В МИД ФРГ заявили о геостратегической роли «Северного потока-2»
- Минздрав включил «Мир-19» и вакцину для подростков в рекомендации по лечению COVID-19
- СМИ: капитанов ВМФ арестовали за хищения 700 млн рублей при вооружении боевых кораблей
- СМИ: боевики «Талибана» открыли огонь по протестующим в Кабуле женщинам
- Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале января
- Рябков допустил проведение переговоров с США в январе
- Юрист рассказала о новых правилах выплаты пенсий с 2022 года
- Мясников спрогнозировал распространение «Омикрона» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru