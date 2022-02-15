В МИД ФРГ заявили что вопрос превентивных санкций против России сейчас не рассматривается

Тема введения превентивных рестрикций в отношении России не стоит на повестке дня. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

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В то же время Бербок подчеркнула, что Германия в любое время «готова отреагировать на действия Москвы жесткими мерами». Глава МИД ФРГ отметила, что сейчас делаются попытки прийти к «общим мирным шагам за столом переговоров».

Также Бербок заявила, что Украина может свободно выбирать альянс, в котором хочет состоять.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем попросил Евросоюз ввести превентивные санкции против России для сдерживания агрессивных намерений Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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