В МИД ФРГ заявили что вопрос превентивных санкций против России сейчас не рассматривается
Тема введения превентивных рестрикций в отношении России не стоит на повестке дня. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.
В то же время Бербок подчеркнула, что Германия в любое время «готова отреагировать на действия Москвы жесткими мерами». Глава МИД ФРГ отметила, что сейчас делаются попытки прийти к «общим мирным шагам за столом переговоров».
Также Бербок заявила, что Украина может свободно выбирать альянс, в котором хочет состоять.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем попросил Евросоюз ввести превентивные санкции против России для сдерживания агрессивных намерений Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- В НАТО поприветствовали диалог с Россией в разных форматах
- В МИД ФРГ заявили что вопрос превентивных санкций против России сейчас не рассматривается
- СМИ: Дмитрий Песков переболел «омикроном»
- В Великобритании осознали, что Россия не нападет на Украину
- Британские СМИ озвучили «время вторжения» России на Украину
- Адвокат: комику Мирзализаде запретили въезд в Россию до 2035 года
- В НАТО назвали возможное признание Москвой ДНР и ЛНР нарушением международного права
- Совфед: России не нужна война на Украине
- Партия «Новые люди» выступила против признания ДНР и ЛНР
- Драчев объяснил, что «погубило» стрельбу биатлониста Латыпова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru