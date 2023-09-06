В МИД Франции призвали расширять ЕС для недопущения роста влияния России

Как отметила госсекретарь в интервью изданию Politico, ЕС должен помогать странам «в максимально возможной степени бороться со стратегией влияния» РФ. По словам Бун, Россия якобы стремится ослабить ЕС, и Брюсселю следует учитывать этот фактор и бороться с ним.

Кроме того, Бун обвинила Москву в проведении кампаний против некоторых из указанных стран с целью недопущения их присоединения к Евросоюзу. В связи с этим блоку необходимо послать «четкий сигнал» государствам о членстве в Евросоюзе, при этом представители сообщества должны четко обозначить критерии для вступления в ЕС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует подготовиться к возможному принятию в блок десяти новых стран, напоминает RT.

