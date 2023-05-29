В МИД Финляндии допустили распад ОБСЕ

Отмечается, что Москва и Минск не одобрили кандидатуру Эстонии, при этом Таллин не хочет отказываться от планов стать председателем ОБСЕ на следующий год. В связи с этим организации может грозить кризис.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — указал Хаависто.

По словам главы финского МИД, распад может произойти до 2025 года, когда пост председателя займет Финляндия.

Между тем Россия приостановила выплаты в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, напоминает RT. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, РФ сталкивается с проблемами во время работы в ПА, и Москва не должна платить за то, в чем не участвует, пишет Ura.ru.

