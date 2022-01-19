В МИД Белоруссии назвали заявление США о «российской агрессии» набором страшилок
Заявления Соединенных Штатов о предполагаемом нападении России на Украину и размещении «российских ядерных сил» – набор фантазий и страшилок. Такое мнение высказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщает РИА Новости.
В белорусском дипведомстве отметили, что распространяя такие слухи, США нагнетает обстановку и пытается оправдать свои незаконные действия и «провалы последнего времени».
Глаз согласился с российскими коллегами, которые «окрестили такие вещи дезинформацией».
«Стандартная тактика. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут», – подчеркнул пресс-секретарь МИД Белоруссии.
Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал США не распространять спекуляции о якобы «российской агрессии»..
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- В МИД Белоруссии назвали заявление США о «российской агрессии» набором страшилок
- Миротворцы ОДКБ полностью выведены из Казахстана
- Невролог объяснил, как отличить боль в пояснице от боли в почках
- Лавров выразил готовность укреплять отношения с Кот-д'Ивуаром
- Макрон заявил, что Россия приносит Европе много пользы
- Первые подразделения российских военных прибыли в Белоруссию
- Меркель отказалась работать в ООН
- СМИ: главврач «Матросской Тишины» задержан по подозрению в коррупции
- Организаторы «еврейской Нобелевки» отметили создателей «Спутника V»
- Джонсон отменил вакцинные паспорта и обязательные маски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru