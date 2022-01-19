В МИД Белоруссии назвали заявление США о «российской агрессии» набором страшилок

В белорусском дипведомстве отметили, что распространяя такие слухи, США нагнетает обстановку и пытается оправдать свои незаконные действия и «провалы последнего времени».

Глаз согласился с российскими коллегами, которые «окрестили такие вещи дезинформацией».

«Стандартная тактика. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут», – подчеркнул пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал США не распространять спекуляции о якобы «российской агрессии»..

