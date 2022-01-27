В ЛНР заявили о присутствии западных советников в Минобороны Украины

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США тренируют украинские партизанские отряды, это попытка подготовить мобилизационный резерв для армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яна Лещенко.

«На наш взгляд, это запоздалая попытка морально и качественно подготовить для ВСУ мобилизационный резерв», - заявил Лещенко. Он подчеркнул, что ситуация с подготовкой может выйти из-под контроля, и полученные знания радикалы могут использовать против действующей власти.



Кроме того, Лещенко заявил, что в украинском правительстве работают советники из США.

Ранее мэр украинского города Мариуполь Вадим Бойченко заявил, что не видит увеличившуюся активность российских войск на границе с Украиной. Он считает, что Запад нагнетает ситуацию.

