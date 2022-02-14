В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО

В Литву из Германии прибывает подкрепление в боевую группу передовых сил Североатлантического альянса, дополнительные военные силы будут размешены в Литве на этой неделе. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Литвы.

Германия отказалась поставлять летальное оружие Киеву

Как отмечается, таким образом оборонное ведомство Германии реагирует на «агрессивные военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии» .

Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Германию не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:НАТОГерманияЛитва
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