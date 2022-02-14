В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО

Как отмечается, таким образом оборонное ведомство Германии реагирует на «агрессивные военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии» .

Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Германию не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.

