В Литву прибудет дополнительный контингент военных сил НАТО
В Литву из Германии прибывает подкрепление в боевую группу передовых сил Североатлантического альянса, дополнительные военные силы будут размешены в Литве на этой неделе. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Литвы.
Как отмечается, таким образом оборонное ведомство Германии реагирует на «агрессивные военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии» .
Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Германию не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.
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