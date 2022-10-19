В Липецкой области создали оперштаб для работы в режиме повышенной готовности

Власти Липецкой области создали оперштаб для работы в режиме повышенной готовности, который ввели в регионе в среду. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российские власти объявили о введении среднего уровня реагирования в регионах у границ с Украиной и еще в 8 субъектах уровень повышенной готовности. Все регионы находятся в Центральном и Южном Федеральном округах.

В этих регионах могут быть усилены меры охраны общественного порядка; охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Кроме того, у губернаторов будет возможность вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также ограничивать движение транспортных средств, вводится их досмотр.





