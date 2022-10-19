В Липецкой области создали оперштаб для работы в режиме повышенной готовности
Власти Липецкой области создали оперштаб для работы в режиме повышенной готовности, который ввели в регионе в среду. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее российские власти объявили о введении среднего уровня реагирования в регионах у границ с Украиной и еще в 8 субъектах уровень повышенной готовности. Все регионы находятся в Центральном и Южном Федеральном округах.
В этих регионах могут быть усилены меры охраны общественного порядка; охраны военных, важных государственных и специальных объектов.
Кроме того, у губернаторов будет возможность вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также ограничивать движение транспортных средств, вводится их досмотр.
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