В Липецке обновят водопровод и канализацию на 17,8 млрд рублей

Водопровод и канализацию в Липецке обновят на 17,8 млрд рублей в ценах 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, пишут местные издания.

По расчетам мэрии, на полное обновление уйдет 47 лет. Как планируется, 4,3 млрд рублей потратят в первые годы. В частности, 2 млрд из них - на реконструкцию очистных сооружений.

Согласно пресс-службе мэрии, построят и обновят 408 км сетей водоснабжения и 315 км водоотведения, 168 производственных объектов. Отмечается, что с начала текущего года было устранено более 550 утечек на сетях из-за износа коммуникаций.

