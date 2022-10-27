В Липецке обновят водопровод и канализацию на 17,8 млрд рублей
Водопровод и канализацию в Липецке обновят на 17,8 млрд рублей в ценах 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, пишут местные издания.
По расчетам мэрии, на полное обновление уйдет 47 лет. Как планируется, 4,3 млрд рублей потратят в первые годы. В частности, 2 млрд из них - на реконструкцию очистных сооружений.
Согласно пресс-службе мэрии, построят и обновят 408 км сетей водоснабжения и 315 км водоотведения, 168 производственных объектов. Отмечается, что с начала текущего года было устранено более 550 утечек на сетях из-за износа коммуникаций.
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