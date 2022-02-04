В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу

Глава министерства юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что московское бюро медиахолдинга Deutsche Welle можно перенести в Ригу, сообщает РИА Новости.

Прекращено спутниковое и иное вещание Deutsche Welle на территории России

Министр призвал Германию рассмотреть данный вариант в случае, если российские власти не отменят свой запрет на работу бюро DW в Москве.

Ранее МИД РФ объявил, что в ответ на блокировку вещания RT в Германии, на территории России прекращается спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГерманияСМИЗапретЛатвия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры