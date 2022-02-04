В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу
4 февраля 202215:24
Глава министерства юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что московское бюро медиахолдинга Deutsche Welle можно перенести в Ригу, сообщает РИА Новости.
Министр призвал Германию рассмотреть данный вариант в случае, если российские власти не отменят свой запрет на работу бюро DW в Москве.
Ранее МИД РФ объявил, что в ответ на блокировку вещания RT в Германии, на территории России прекращается спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- В Магаданской области предложили держать бездомных собак на территории колоний
- В ЕС отреагировали на решение России по DW
- В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу
- Эрдоган намерен устроить встречу глав России и Украины в Турции
- Бюро Deutsche Welle прекратило свою работу в Москве
- «Газпром» подписал договор с Китаем о продаже газа
- Стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
- Стали известны претенденты на пост генсека НАТО
- Генсек НАТО Столтенберг стал новым главой Центробанка Норвегии
- Умер сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов
4 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru