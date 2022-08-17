В Крыму заявили об активизации киевской агентуры

Так он прокомментировал взрывы в Джанкойском районе Крыма. «Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться», — заявил политик. Константинов считает, что существование киевского режима опасно «для всего человечества».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 15 августа на Украине создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма». По его словам, он провел встречу о подготовке к «Крымской платформе».

