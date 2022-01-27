В Крыму заявили о возможном расширении списка причастных к блокадам полуострова

Список причастных к блокадам Крыма может быть расширен. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу комитета по законодательству госсовета республики, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.

Сейчас в списке указано 12 граждан Украины, в том числе экс-депутаты Верховной Рады Андрей Сенченко, Игорь Луценко, Владимир Парасюк и другие. Отмечается, что они причастны к энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадам Крыма или публично призывали к ним.

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Трафимов считает, что все причастные к блокаде республики обязаны понести соответствующее наказание и возместить материальный ущерб гражданам, проживающим на территории полуострова.

Ранее СМИ сообщили, что в Крыму завершается подготовка первого иска к Украине по водной блокаде.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаИскКрым
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