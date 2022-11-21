В Крыму заявили, что ВСУ могут попасть на полуостров только в качестве военнопленных

Украинские военные могут попасть в Крым только в качестве пленных. Об этом заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В Совфеде заявили, что у Украины нет сил и ресурсов для наступления на Крым

Ранее в офисе президента Украины заявили, что Киев планирует начать военную кампанию и взять Крым под свой контроль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для украинских войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных», — заявил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что украинским солдатам найдут применение на строящихся объектах.

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ФОТО: РИА Новости
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