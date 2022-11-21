В Крыму заявили, что ВСУ могут попасть на полуостров только в качестве военнопленных

Ранее в офисе президента Украины заявили, что Киев планирует начать военную кампанию и взять Крым под свой контроль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для украинских войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных», — заявил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что украинским солдатам найдут применение на строящихся объектах.

