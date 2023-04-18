В Крыму заявили, что противостояние России и Запада достигло кульминации

Он отметил, что результатом противостояния станут колоссальные цивилизационные изменения. При этом, по словам Константинова, характер будущих изменений в международной жизни трудно прогнозировать.

Ранее бывший главред китайского издания Global Times Ху Сицзинь заявил, что США и их союзникам не стоит недооценивать Россию. Журналист отметил, что Москва может в одиночку противостоять коллективному Западу на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

