В Крыму заявили, что противостояние России и Запада достигло кульминации
Противостояние России и Запада достигло своего кульминационного момента. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что результатом противостояния станут колоссальные цивилизационные изменения. При этом, по словам Константинова, характер будущих изменений в международной жизни трудно прогнозировать.
Ранее бывший главред китайского издания Global Times Ху Сицзинь заявил, что США и их союзникам не стоит недооценивать Россию. Журналист отметил, что Москва может в одиночку противостоять коллективному Западу на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- СМИ: Запад готовится к любым мерам реагирования России на контрнаступление Украины
- Путин обсудит с членами правительства повышение надёжности электросетевого комплекса
- Путин поддержал намерение губернатора Псковской области участвовать в выборах
- Российские военные уничтожили 290 солдат ВСУ на Донецком направлении
- Литва предложила поэтапный ввод санкций против «Росатома»
- Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм
- Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже американского журналиста Гершковича
- Госдума одобрила поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
- Минобороны: Российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива
- Адвокат рассказала, как заставить магазин продать товар по цене с ценника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru