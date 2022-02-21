В Крыму заявили, что не нуждаются в признании со стороны США

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не станет признавать ради предотвращения «большой войны» состоявшееся в 2014 году воссоединение Крыма с Россией, напоминает Ura.ru.

«Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев», — заявил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Кроме того, парламентарий прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса, где из-за угрозы боевых действий была объявлена эвакуация мирного населения и мобилизация граждан. По словам Гемпеля, «народ народных республик защищает свою землю и детей». При этом парламентарий отметил, что в Европе все чаще говорят об агрессивной политике Украины, НАТО и США, пишет Газета.ру.

