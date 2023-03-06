В Крыму собрались избавиться от вывесок на латинице

Вывески с названиями на латинице в Крыму будут заменены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, кириллическую письменность необходимо сохранить «как часть нашей идентичности». Константинов заявил, что десятки и даже сотни вывесок коммерческих организаций на латинице стали результатом «западничества, слепого подражания и от этого надо избавляться».

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Глава парламента также поддержал недавно принятый Госдумой РФ закон о государственном языке, запрещающий, в частности, чиновникам использовать иностранные слова, заменяя их русскими аналогами.

Бизнес будет нести ненужные убытки из-за запрета английских слов в вывесках, заявил ранее в эфире НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Русский ЯзыкКрым
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