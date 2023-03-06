В Крыму собрались избавиться от вывесок на латинице

Вывески с названиями на латинице в Крыму будут заменены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, кириллическую письменность необходимо сохранить «как часть нашей идентичности». Константинов заявил, что десятки и даже сотни вывесок коммерческих организаций на латинице стали результатом «западничества, слепого подражания и от этого надо избавляться».