В Крыму призвали Киев умерить аппетиты относительно полуострова
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Об этом заявил глава комитета республиканского парламента по законодательству Сергей Трофимов, пишет РИА Новости.
Депутат назвал претензии Киева на полуостров беспочвенными. Трофимов напомнил, что Крым всегда был частью России и юридически не выходил из ее состава.
Парламентарий посоветовал украинским властям заняться западными регионами страны.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявила, что Россия не допустит наступления Украины на Крым и Севастополь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru