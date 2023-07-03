В Крыму призвали Киев умерить аппетиты относительно полуострова

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Об этом заявил глава комитета республиканского парламента по законодательству Сергей Трофимов, пишет РИА Новости.

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Депутат назвал претензии Киева на полуостров беспочвенными. Трофимов напомнил, что Крым всегда был частью России и юридически не выходил из ее состава.

Парламентарий посоветовал украинским властям заняться западными регионами страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявила, что Россия не допустит наступления Украины на Крым и Севастополь, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКрымУкраина

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