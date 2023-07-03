В Крыму призвали Киев умерить аппетиты относительно полуострова

Депутат назвал претензии Киева на полуостров беспочвенными. Трофимов напомнил, что Крым всегда был частью России и юридически не выходил из ее состава.

Парламентарий посоветовал украинским властям заняться западными регионами страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявила, что Россия не допустит наступления Украины на Крым и Севастополь, передает «Радиоточка НСН».

