В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни де-факто, ни де-юре нет условий для переговоров между Москвой и Киевом.

«Вряд ли стоит повторять, что никаких условий для переговоров нет», - сказал Песков.

Россия и Украина впервые сели за стол переговоров 28 февраля 2022 года. Первые встречи проводились в Белоруссии, затем они были перенесены в Турции. Последний раунд переговоров состоялся в конце марта, а уже в мае стороны констатировали, что все контакты приостановлены.



В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО, где констатируется «невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». Песков тогда заявил, что в Москве будут ждать изменения позиции главы государства, либо приход к власти следующего.

