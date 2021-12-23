В Кремле заявили о высоком уровне антител у Путина после ревакцинации
Российский президент Владимир Путин имеет высокий уровень антител к коронавирусу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.
Это связано с ревакцинацией и испытанием назальной вакцины от коронавируса. По словам пресс-секретаря главы государства, он рассчитывает на достаточный уровень защиты российского лидера перед пресс-конференцией. «Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной», — напомнил Песков. Он также сообщил, что тоже поставил третью прививку препаратом «Спутник Лайт», несмотря на достаточно высокий уровень антител после курса вакцинации.
Как ранее сообщил Песков, назальная вакцина Путина была в жидком состоянии. Он опроверг информацию о том, что президент России принял вакцину в виде порошка, отметив, что она в жидком состоянии впрыскивается в носоглотку с помощью шприца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru