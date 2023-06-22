В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе на фоне неудач Киева

«Что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, ну это очевидно», — отметил Песков.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия пыталась вести наступление в течение 16 суток, однако снизила активность, понеся существенные потери. По словам секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, во время боевых действий с 4 по 21 июня ВСУ потеряли более 13 тысяч солдат.

