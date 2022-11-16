В Кремле заявили о русофобской реакции Запада на инцидент в Польше

Запад показал истеричную и русофобскую реакцию на ракетный инцидент в Польше, которая не основана на реальных данных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления о том, «что произошло, что стало причиной и так далее».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита Группы двадцати заявил, что Россия, по имеющимся данным, не имеет отношения к инциденту с падением ракеты в Польше, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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