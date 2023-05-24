В Кремле заявили, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта

Россия солидарна с Западом в том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

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«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения ... целей или посредством ... операции, или иными доступными средствами», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры по Украине не должны ставить целью заморозку конфликта, напоминает Газета.ру. По словам политика, РФ при этом должна вывести свои силы с украинской территории.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаДмитрий Песков

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