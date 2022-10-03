В Кремле заявили, что переговоры с Японией по мирному договору сейчас невозможны

Россия не может вести мирные переговоры с Японией в условиях, когда Токио вводит санкции и оказывает военную помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», — отметил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио твердо придерживается курса на решение территориальной проблемы, несмотря на сложные отношения с Москвой из-за Украины.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Мирный ДоговорДмитрий ПесковЯпония
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