В Кремле заявили, что переговоры с Японией по мирному договору сейчас невозможны
Россия не может вести мирные переговоры с Японией в условиях, когда Токио вводит санкции и оказывает военную помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», — отметил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио твердо придерживается курса на решение территориальной проблемы, несмотря на сложные отношения с Москвой из-за Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+24 158 / сут.
Умерли
388 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+35 294 / сут.
- Временный поверенный в делах РФ в Литве Рябоконь объявлен персоной нон грата
- Глава Минобороны ФРГ отвергла слова главы Минздрава о «войне с Путиным»
- Опрос: россияне сэкономят в этом году на подарках учителям
- Пропавшего певца Константина Легостаева нашли живым
- В ЛНР заявили о переходе ВСУ границы республики
- Экономист заявил, что ЕС не «замерзнет» зимой
- В России не планируют вводить визы для украинцев
- «Не заменил доллар»: Россиян призвали отказаться от сбережений в юанях
- Мэр Бучи сообщил о гибели комбрига «призраков Киева»
- Комитет Госдумы одобрил принятие новых регионов в состав России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru