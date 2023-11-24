В Кремле выразил уверенность в дальнейших поставках вооружения НАТО Украине
Североатлантический альянс скорее всего продолжит помогать Киеву, но это не изменит ход специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, НАТО, «продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик» поставляемых Киеву вооружений.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, это не изменит решимость России в плане продолжения СВО и достижения всех целей.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе не видят военной угрозы странам-участницам блока со стороны России. Альянс продолжает следить за происходящим в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru