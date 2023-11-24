В Кремле выразил уверенность в дальнейших поставках вооружения НАТО Украине

По его словам, НАТО, «продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик» поставляемых Киеву вооружений.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, это не изменит решимость России в плане продолжения СВО и достижения всех целей.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе не видят военной угрозы странам-участницам блока со стороны России. Альянс продолжает следить за происходящим в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

