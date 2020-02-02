В Кремле сомневаются в жизнеспособности «сделки века» по Палестине
В жизнеспособности «сделки века», предложенной президентом США Дональдом Трампом для урегулирования палестино-израильского конфликта, заставляет задуматься негативная реакция Палестины и ряда арабских стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это безусловно заставляет задуматься о его жизнеспособности», — цитирует слова Пескова Вести.ru.
Песков отметил также, что «невооруженным глазом видно», как ряд положений американской инициативы «не совсем соответствуют положениям» резолюции Совбеза ОНН.
Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп представил «Сделку века» – план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут продолжаться четыре года. Руководство Израиля ожидаемо поддерживает план Трампа, руководство Палестины – отвергает.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В посольстве России заявили о 130 желающих эвакуироваться из Хубэя
- Арабист спрогнозировала войну между Израилем и Палестиной из-за «сделки века»
- В Кремле сомневаются в жизнеспособности «сделки века» по Палестине
- Минздрав поручил проверить жалобы пациента с коронавирусом в Забайкалье
- Чемпиона России по боксу задержали около закладки с наркотиками