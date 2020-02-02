В Кремле сомневаются в жизнеспособности «сделки века» по Палестине

В жизнеспособности «сделки века», предложенной президентом США Дональдом Трампом для урегулирования палестино-израильского конфликта, заставляет задуматься негативная реакция Палестины и ряда арабских стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это безусловно заставляет задуматься о его жизнеспособности», — цитирует слова Пескова Вести.ru.