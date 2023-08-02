В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

Российские власти готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены условия для России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Так он ответил на вопрос о том, изменилась ли ситуация и готовы ли российские власти вернуться к переговорам по возобновлению сделки.

Ранее в США заявили о готовности России к обсуждению зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗерноДмитрий Песков

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