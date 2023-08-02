В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
2 августа 202303:35
Российские власти готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены условия для России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Так он ответил на вопрос о том, изменилась ли ситуация и готовы ли российские власти вернуться к переговорам по возобновлению сделки.
Ранее в США заявили о готовности России к обсуждению зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru